Пропала во время длинных выходных: уже четыре дня не прекращаются поиски женщины из Башкирии

В Башкирии уже четыре дня разыскивают 45-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 45-летнюю Эмму Альмухаметову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, жительница Салавата ушла из дома на минувших выходных, 2 ноября, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, светлые волосы и карие глаза. Была одета в синий плащ, темно-синие джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.