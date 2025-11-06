Пропала во время длинных выходных: уже четыре дня не прекращаются поиски женщины из Башкирии

Как сообщают волонтеры, жительница Салавата ушла из дома на минувших выходных, 2 ноября, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, светлые волосы и карие глаза. Была одета в синий плащ, темно-синие джинсы и белые кроссовки.