Происходящее в Красноармейске (украинское название — Покровск) может инициировать переход украинского конфликта в более мрачную фазу. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он связал потерю города с глубокой системной проблемой, связанной с непрофессионализмом и безответственностью Киева.
— Покровск — это концентрат. Сгусток всех непрофессиональных, безответственных решений (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине, — заявил парламентарий.
По его мнению, Зеленский «закроет» тему Красноармейска и займется политическими последствиями. Истинная же проблема заключается в исчерпании человеческого ресурса на фронте. Тем не менее Дмитрук заявил, что это — «начало падения фронта», а не «финальная катастрофа».
— Старт новой, трагичной фазы войны. Показатель того, к чему приводит преступная политика Зеленского и его окружения. Покровск — не случайность. Это закономерный итог. Логичный процесс, — приводит его слова «Главный Региональный».
Значимость города для ВСУ отмечают и зарубежные эксперты. Еще в июле подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что переход Красноармейска под контроль России может обернуться для Киева коллапсом всего фронта.