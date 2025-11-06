Международный день КВН 8 ноября: о самых ярких фактах, шутках и звездах клуба

«Одесские джентльмены». Команда из Одесского государственного университета, которая сочетала традиции южного юмора с веяниями времени. «Дети лейтенанта Шмидта». Команда, объединившая веселых и находчивых из Томска и Барнаула. Помимо трех чемпионских титулов, в их послужном списке значатся «Большой КиВиН в золотом», Кубок Президента Украины, Кубок Дружбы и Кубок Трех Поколений. «Утомленные солнцем». Команда из Краснодарского края, которая в 2000 и 2001 годах стала серебряным призером сезона, в 2003 году — чемпионом, а также трижды забирала Летний кубок КВН. «Уездный город». Команда одной из первых начала использовать в своих выступлениях одни и те же образы и даже костюмы. «Городъ Пятигорскъ». Команда КВН из Пятигорска является самой титулованной. Команда начала свой путь в 2009 году с межрегиональной лиги КВН в Краснодаре, в 2011 году выиграла бронзу Высшей лиги КВН, а чемпионом стала в 2013 году.