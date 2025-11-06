Россиян предупредили, кому стоит отказаться от пластических операций

Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от пластических операций. Пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что вмешательство не всегда улучшает эмоциональное состояние пациента и может быть опасным для людей с определенными психологическими особенностями. Об этом пишет NEWS.ru.
— Пациентам с дисморфофобией следует отказаться от пластических операций. Они одержимы мнимым или сильно преувеличенным дефектом внешности. Такие люди могут часами смотреться в зеркало, испытывать панические атаки из-за формы носа или размера подбородка, — предупредил врач.
Хирург добавил, что опасно пытаться «скопировать» черты знаменитостей или создать «кукольную» внешность, несвойственную анатомии человека. Каждый организм уникален, и чрезмерные вмешательства могут навредить.
Кроме того, медик отметил, что многие приходят после стрессовых событий, рассчитывая на внешние изменения как на способ решения внутренних проблем. Однако пластика не заменяет психотерапию. Послеоперационный период сопровождается болью, отеками и стрессом, что может усилить психологические трудности.