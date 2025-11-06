Россиян предупредили, кому стоит отказаться от пластических операций

Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от пластических операций. Пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что вмешательство не всегда улучшает эмоциональное состояние пациента и может быть опасным для людей с определенными психологическими особенностями. Об этом пишет NEWS.ru.