Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье

«Мы установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Пока в 2025 году из 500 в 200 объектах мы установили видеокамеры с ИИ. Вы очень точно заметили в своем выступлении, что здесь нужно быть аккуратным, потому что есть персональные данные, а есть программа, которая работает на распознавании по силуэту. То есть нам не нужно лицо, нам нужен силуэт», — сказал Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.