Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье

Андрей Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортобъектов в Подмосковье.

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Камерами с искусственным интеллектом оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Пока в 2025 году из 500 в 200 объектах мы установили видеокамеры с ИИ. Вы очень точно заметили в своем выступлении, что здесь нужно быть аккуратным, потому что есть персональные данные, а есть программа, которая работает на распознавании по силуэту. То есть нам не нужно лицо, нам нужен силуэт», — сказал Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

В четверг президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также в ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава» и принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.

