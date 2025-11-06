Ричмонд
Путин пожал руку юному паралимпийцу на тренировке по следж-хоккею в Самаре

Президент РФ Владимир Путин пожал руку 15-летнему паралимпийцу, который занимается следж-хоккеем. Кадры визита главы государства в Самару публикует в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Событие произошло.

Источник: Life.ru

Путин пожал руку юному паралимпийцу. Видео © Telegram / Зарубин.

Политик осматривал спортивный центр, где на льду в этот момент шла тренировка. Юный спортсмен подъехал к Путину и протянул руку, после чего президент крепко её пожал.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару и встретился с молодыми спортсменами, в том числе с фигуристами и баскетболистами. Глава государства также планирует выступить здесь на форуме «Россия — спортивная держава» и посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.