Путин пожал руку юному паралимпийцу на тренировке по следж-хоккею в Самаре

Путин пожал руку юному паралимпийцу. Видео © Telegram / Зарубин.
Политик осматривал спортивный центр, где на льду в этот момент шла тренировка. Юный спортсмен подъехал к Путину и протянул руку, после чего президент крепко её пожал.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару и встретился с молодыми спортсменами, в том числе с фигуристами и баскетболистами. Глава государства также планирует выступить здесь на форуме «Россия — спортивная держава» и посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
