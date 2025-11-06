Путин пожал руку юному паралимпийцу на тренировке по следж-хоккею в Самаре

Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару и встретился с молодыми спортсменами, в том числе с фигуристами и баскетболистами. Глава государства также планирует выступить здесь на форуме «Россия — спортивная держава» и посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».