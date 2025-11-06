CAS зарегистрировал апелляцию на решение FIS о недопуске атлетов из России

Ранее подобные решения, запрещающие участие российских спортсменов в соревнованиях, были приняты Международным союзом биатлонистов и Всемирной федерацией керлинга. В результате этих ограничений отечественные атлеты лишены возможности выступить на Паралимпийских играх, несмотря на восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР), поскольку спортсменам не будет разрешено пройти квалификационный отбор. Вместе с тем председатель ПКР Павел Рожков заявил о возможности направления российским спортсменам персональных приглашений для участия в Играх.