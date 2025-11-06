В Норвегии расследуют утечку данных о личности лауреата Нобелевской премии

Управление нацбезопасности Норвегии расследует возможную утечку информации о личности лауреата Нобелевской премии мира до объявления победителя, передает агентство Bloomberg.
Сообщается, что за несколько часов до объявления имени лауреата люди начали массово делать ставки на победу венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Как отметил глава Нобелевского института Кристиан Харпвикен, наиболее вероятной причиной подозрительного всплеска ставок является кибершпионаж.
Кроме того, Харпвикен добавил, что институт привлек «внешних экспертов» к расследованию и находится на связи с органами безопасности.
Напомним, ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил мнение, что Нобелевская премия утратила свою значимость.