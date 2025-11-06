В поселке Зеленая Дубрава Красноярского края появился интернет

Небольшой поселок, где постоянно проживает менее 100 человек, расположен в горно-таежной местности в 231 километре от Красноярска. Благодаря установке современного телеком-оборудования местные жители могут работать дистанционно, получать государственные услуги в онлайн-формате и общаться с родными через мессенджеры. Для школьников интернет открыл доступ к онлайн-урокам и образовательным платформам, а их родители получили возможность в реальном времени следить за успеваемостью через электронные дневники.