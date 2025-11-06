В поселке Зеленая Дубрава Красноярского края появился интернет

Жители отдаленного поселка Зеленая Дубрава в Канском муниципальном округе Красноярского края впервые получили доступ к качественной мобильной связи и интернету. Работы по подключению были проведены в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Небольшой поселок, где постоянно проживает менее 100 человек, расположен в горно-таежной местности в 231 километре от Красноярска. Благодаря установке современного телеком-оборудования местные жители могут работать дистанционно, получать государственные услуги в онлайн-формате и общаться с родными через мессенджеры. Для школьников интернет открыл доступ к онлайн-урокам и образовательным платформам, а их родители получили возможность в реальном времени следить за успеваемостью через электронные дневники.
Значительно улучшились и условия для работы местного фельдшерско-акушерского пункта. Ранее медики использовали медленный спутниковый интернет со скоростью всего 1 Мбит/с. Теперь они могут оперативно получать консультации краевых специалистов по телемедицине и без задержек передавать результаты обследований, что критически важно в экстренных ситуациях.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.