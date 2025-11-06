Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинских автомобилистов предупредили о резком ухудшении ситуации на дорогах

В ночь на 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом предупредило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем информационном telegram-канале, призвав водителей быть осторожнее на дорогах.

Автолюбителей призвали быть более внимательными на дорогах.

В ночь на 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом предупредило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем информационном telegram-канале, призвав водителей быть осторожнее на дорогах.

«Ночью 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей быть более бдительными на дороге.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам скорректировать планы с учетом погодных условий. Дальние поездки на автотранспорте лучше отложить, отметили в управлении.

Как ранее писало URA.RU, метеорологи предупредили челябинцев об ухудшении погоды 7 ноября. Будет идти снег, а ночью температура может опуститься до трех градусов мороза.