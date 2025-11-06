В селе Большое Чураево Оренбургской области открылся новый медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в селе Большое Чураево Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Медучреждение, расположенное в 32 км от районного центра Кувандык, будет обслуживать четыре населенных пункта общей численностью населения 285 человек, включая 25 детей. ФАП оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи: проведены полноценные системы водоснабжения и отопления, установлено современное электрооборудование. В здании обустроены смотровой и процедурный кабинеты, зона для ожидания, помещения для персонала и хранения медикаментов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.