В Пензенской области откроют четвертый Семейный МФЦ

Он появится в Земетчинском районе.

Новый Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Земетчинском районе Пензенской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

Это будет уже четвертое подобное учреждение в регионе, создаваемое для комплексной поддержки семей. Строительство нового центра завершено более чем на 80%. Выполнены основные строительные работы: закрыт контур здания, установлены окна и двери, смонтированы инженерные системы и проведена внутренняя отделка. Специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории.

Отметим, что Семейные МФЦ уже работают в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы, а также в Сердобске.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.