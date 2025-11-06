В Пензенской области откроют четвертый Семейный МФЦ

Новый Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Земетчинском районе Пензенской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.
Это будет уже четвертое подобное учреждение в регионе, создаваемое для комплексной поддержки семей. Строительство нового центра завершено более чем на 80%. Выполнены основные строительные работы: закрыт контур здания, установлены окна и двери, смонтированы инженерные системы и проведена внутренняя отделка. Специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории.
Отметим, что Семейные МФЦ уже работают в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы, а также в Сердобске.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.