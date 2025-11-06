Тайна семьи Усольцевых: у пропавшего в тайге главы семейства нашли сына в США, он живет под новым именем

У пропавшей в российской тайге семьи Усольцевых всплыли новые тайны. Выяснилось, что в Соединенных Штатах проживает сын пропавшего в Красноярском крае бизнесмена Сергея Усольцева. Как сообщает aif.ru, молодой человек — Матвей Усольцев — живет за границей под новым именем, не реагируя на произошедшее с отцом.
«Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых», — говорится в сообщении.
После развода мать Матвея увезла его за границу, выйдя замуж за иностранца. Сейчас у него новое американское имя и, вероятно, новая фамилия. Вместе с семьей он проживает в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Сын Усольцева, как сообщает источник, также является выдающимся учеником и не забывает и свои российские корни.
Ранее KP.RU сообщал, что пропавший с семьей в тайге бизнесмен Сергей Усольцев был связан с реализацией атомных государственных программ США.