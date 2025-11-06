Тайна семьи Усольцевых: у пропавшего в тайге главы семейства нашли сына в США, он живет под новым именем

После развода мать Матвея увезла его за границу, выйдя замуж за иностранца. Сейчас у него новое американское имя и, вероятно, новая фамилия. Вместе с семьей он проживает в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Сын Усольцева, как сообщает источник, также является выдающимся учеником и не забывает и свои российские корни.