Белорусские ученые разрабатывают новые подходы для синтеза противоопухолевых соединений

Институт природопользования ведет серьезные разработки в области торфа. «Это наше природное богатство, из которого можно получать не только какие-то гуминовые кислоты, но и целый ряд других полезных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это различные подстилочные материалы для применения в птичниках, различного рода сорбенты на основе торфа, а также ряд технологий по получению активированных углей. А также различные субстраты, покровные материалы для выращивания грибов — причем до недавнего времени, пока эти материалы не были разработаны, импорт в нашу страну составлял порядка $2 млн. То есть это яркая импортозамещающая технология», — сделал акцент академик-секретарь.