6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новые подходы для синтеза противоопухолевых соединений. Об этом заявил на пресс-конференции академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Алексей Труханов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Ученые Института биоорганической химии совместно с коллегами из Института микробиологии разрабатывают новые подходы, в том числе для синтеза противоопухолевых соединений нового поколения с помощью биотехнологий. То есть не синтезируют в пробирках химическим путем, а определенного рода микроорганизмы позволяют нам получать, нарабатывать в требуемых объемах коммерчески доступные продукты, которые будут основой новых препаратов. Это передний край науки. На переднем крае и CAR-T-терапия для борьбы с раком. Это сложнейшая по своей сути технология, которая была успешно развита в нашей стране и уже внедрена в практику», — сказал Алексей Труханов.
Отдельно он отметил тонкий органический синтез препаратов противоонкологического профиля. «ХимФармСинтез» — структурное подразделение Института биоорганической химии — осуществляет выпуск более 15 препаратов и субстанций. «Тонкий органический синтез позволяет бороться с тяжелыми недугами опухолевой природы. И эти препараты поставляются не только в центры нашей страны, но и за рубеж», — отметил ученый.
В целом он высоко оценил работу фармакологического кластера НАН. «Предприятие “Академфарм” выпускает более 40 наименований препаратов и биологически активных веществ. Когда случился ковид и препарат для разжижения крови был в дефиците по всему миру, именно “Академфарм” разработал и эффективно внедрил технологию по выпуску аналога. А также препараты, о которых мы вспоминаем, когда начинается сезон различных эпидемий», — обратил внимание академик-секретарь.
Отделение химии и наук о Земле занимается не только медициной. «Недавно мы проводили 18-ю Белорусскую антарктическую экспедицию. Это не просто специалисты технического уровня. Это ученые, которые проводят научные исследования на нашей антарктической станции по широкому спектру направлений. Это и физика атмосферных процессов, контроль озоносферы, климатология, метеорология, биология, геология. У Беларуси есть собственная антарктическая станция. Это не просто ряд зданий, обеспечивающих проживание специалистов, это научная инфраструктура. Не каждая страна, даже высокотехнологически развитая, может похвастаться наличием собственной научной инфраструктуры в Антарктиде», — подчеркнул Алексей Труханов.
Ряд организаций НАН работает в области химических наук. Они разрабатывают технологии по переработке минерального сырья, ведут работы в области систем водоочистки и водоподготовки. «Это не только вопросы фильтрации и обезжелезивания воды, но и формирования ионообменных материалов, которые могут селективно экстрагировать из водных систем определенные ионы, например, извлекать ионы меди и свинца из водной системы, насыщая ее менее вредными компонентами. Это позволяет подготавливать воду по самым высоким стандартам качества», — пояснил ученый.
Институт природопользования ведет серьезные разработки в области торфа. «Это наше природное богатство, из которого можно получать не только какие-то гуминовые кислоты, но и целый ряд других полезных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это различные подстилочные материалы для применения в птичниках, различного рода сорбенты на основе торфа, а также ряд технологий по получению активированных углей. А также различные субстраты, покровные материалы для выращивания грибов — причем до недавнего времени, пока эти материалы не были разработаны, импорт в нашу страну составлял порядка $2 млн. То есть это яркая импортозамещающая технология», — сделал акцент академик-секретарь.
«Мы занимаемся и решением различного рода научных вопросов по региональной тематике. В Полесском аграрно-экологическом институте есть отраслевая лаборатория, работающая в интересах Министерства сельского хозяйства и продовольствия по разработке оптимальных рационов кормов. Это анализ кормовой базы, методические рекомендации для того, чтобы наше животноводство получало взвешенные сбалансированные корма. Это определение миграции тяжелых ионов, тяжелых металлов в почве, например, от полигонов бытовых отходов», — добавил Алексей Труханов. -0-