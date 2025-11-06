Ричмонд
Валя Карнавал показала свадебное платье и запустила слух о новом романе

Блогерша Валя Карнавал снова влюблена и готовится к свадьбе, хотя личность избранника пока подтверждена. Об этом стали подозревать после загадочного поста Валентины Карнауховой в соцсетях.

Поклонники обратили внимание на 29-летнего Аргишти Эвояна, с которым несколько раз вместе появлялась Карнавал. Недавний снимок в свадебном платье лишь подогрел слухи о возможном браке, хотя есть вероятность, что образ использован для фотосессии или для клипа.

Аргишти ранее был женат, в браке у него родился ребёнок, а в 2023 году супруга подала на развод. Эвоян входит в состав совета предпринимателей Москвы и зарегистрирован как ИП.

Ранее стало известно, что актриса Валерия Ланская, известная по сериалу «Кадетство», сообщила о заключении брака с композитором Марком Дорбским. Артистка опубликовала в соцсетях пост с подписью «Официально семья!». Для торжественного дня Ланская выбрала белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами, а её супруг остановился на наряде в стиле total black.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.