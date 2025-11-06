Валя Карнавал показала свадебное платье и запустила слух о новом романе

Поклонники обратили внимание на 29-летнего Аргишти Эвояна, с которым несколько раз вместе появлялась Карнавал. Недавний снимок в свадебном платье лишь подогрел слухи о возможном браке, хотя есть вероятность, что образ использован для фотосессии или для клипа.