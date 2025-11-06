Валя Карнавал показала свадебное платье и запустила слух о новом романе

Поклонники обратили внимание на 29-летнего Аргишти Эвояна, с которым несколько раз вместе появлялась Карнавал. Недавний снимок в свадебном платье лишь подогрел слухи о возможном браке, хотя есть вероятность, что образ использован для фотосессии или для клипа.
Аргишти ранее был женат, в браке у него родился ребёнок, а в 2023 году супруга подала на развод. Эвоян входит в состав совета предпринимателей Москвы и зарегистрирован как ИП.
Ранее стало известно, что актриса Валерия Ланская, известная по сериалу «Кадетство», сообщила о заключении брака с композитором Марком Дорбским. Артистка опубликовала в соцсетях пост с подписью «Официально семья!». Для торжественного дня Ланская выбрала белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами, а её супруг остановился на наряде в стиле total black.
