В милиции рассказали, на что блогеры из Гродно тратили собранные на лечение ребенка деньги подписчиков

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее сообщалось о задержании двоих гродненцев, которые присвоили деньги, собранные с подписчиков на дорогостоящее лечение 9-летнего мальчика.
Контент о красивой жизни начал появляться в аккаунтах фигурантов после объявления сбора и розыгрыша призов. Они приобрели премиум-авто стоимостью в десятки тысяч долларов и квартиру в элитном ЖК в областном центре. В жилище обнаружено много наличности и дорогостоящие гаджеты.
«Для вывода денег блогеры использовали банковские карты своих знакомых и друзей. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всей суммы, присвоенной фигурантами. Но уже сейчас можно утверждать, что если бы полученные средства пошли на лечение мальчика, то сбор был бы закрыт», — сообщили в пресс-службе.
В милиции предупреждают: для безопасного участия в благотворительности используйте только официальные счета. Если уверены, что ваши пожертвования не дошли до адресата, — обратитесь в милицию.
Как сообщалось ранее, оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями задержали известных блогеров из Гродно — 17-летнего парня и его 37-летнюю сожительницу. Установлено, что фигуранты собирали средства на лечение тяжелобольного ребенка. Подписчикам за Br10 присваивали номера участников розыгрыша, призами в котором были смартфоны либо автомобиль. Организаторы заявляли, что лишь малая часть полученных денег будет направлена на покупку подарков, а всю оставшуюся сумму передадут на лечение мальчика.
Из собранных Br1,5 млн, со слов фигуранта, лишь Br200 тыс. отдали маме ребенка, Br315 тыс. потратили на подарки для участников стрима. Остальная сумма (около Br1 млн) потрачена блогерами на поездки в премиальные туры на Мальдивы и в ОАЭ, аренду элитного жилья, азартные игры и другие развлечения.
СК возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. -0-