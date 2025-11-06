В милиции рассказали, на что блогеры из Гродно тратили собранные на лечение ребенка деньги подписчиков

Как сообщалось ранее, оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями задержали известных блогеров из Гродно — 17-летнего парня и его 37-летнюю сожительницу. Установлено, что фигуранты собирали средства на лечение тяжелобольного ребенка. Подписчикам за Br10 присваивали номера участников розыгрыша, призами в котором были смартфоны либо автомобиль. Организаторы заявляли, что лишь малая часть полученных денег будет направлена на покупку подарков, а всю оставшуюся сумму передадут на лечение мальчика.