280 коммунальных машин задействуют зимой в уборке улиц Ростова

Власти донской столицы обсудили готовность города к зиме.

Источник: Комсомольская правда

Зимой в уборке улиц Ростова-на-Дону смогут задействовать 280 единиц специализированной коммунальной техники. Об этом на планерном совещании главе города Александру Скрябину рассказал замглавы ростовской администрации по ЖКХ Станислав Марченко, сообщает портал panram.ru.

Для борьбы с гололедом уже заготовили противогололедные материалы, их запас составляет 5 тысяч тонн.

Жилищные организации также получили указания подготовиться к зиме. Им необходимо укомплектовать штат дворников для уборки дворов и обеспечить себя снегоуборочным инвентарем.

В Ростове-на-Дону определили 11 специальных площадок для вывоза снега. Кроме того, с ресурсоснабжающими организациями заключены дополнительные договоры, которые обязывают оперативно ликвидировать наледи в случае аварийных порывов.

