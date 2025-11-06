Почти 200 тысяч студентов отчислены из российских вузов из-за неуспеваемости

Ранее Life.ru сообщал, что со следующего учебного года в российских вузах вводится государственное регулирование количества студентов-платников по более чем 40 специальностям. Предлагается изменить принцип формирования коммерческого набора в вузах. Объём приёма на платные места будет определяться по среднему значению за два последних года. Ключевым нововведением станет запрет на коммерческий набор по специальностям, где будущие «контрактники» показывают средний балл ЕГЭ ниже 50. Под действие этих правил попадут 46 направлений, лидирующих по популярности, таких как экономика, юриспруденция, архитектура и стоматология. Цель реформы — привести в соответствие подготовку кадров и потребности экономики.