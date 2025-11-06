Почти 200 тысяч студентов отчислены из российских вузов из-за неуспеваемости

«В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4 611 710 человек. Из них выбыли: по болезни — 1092, оставили обучение по собственному желанию — 157 583, отчислены по неуспеваемости — 186 132, выбыли по иным причинам — 147 448 человек», — говорится в заявлении ведомства, с которым ознакомилось РИА «Новости».
В Минобрнауки подчеркнули, что количество отчисленных за академическую неуспеваемость продолжает расти уже пять лет подряд. Основной причиной этого тренда названо повышение образовательных стандартов и требований к знаниям студентов со стороны университетов. По мнению чиновников, это служит прямым доказательством того, что уровень высшего образования в стране становится выше.
Ранее Life.ru сообщал, что со следующего учебного года в российских вузах вводится государственное регулирование количества студентов-платников по более чем 40 специальностям. Предлагается изменить принцип формирования коммерческого набора в вузах. Объём приёма на платные места будет определяться по среднему значению за два последних года. Ключевым нововведением станет запрет на коммерческий набор по специальностям, где будущие «контрактники» показывают средний балл ЕГЭ ниже 50. Под действие этих правил попадут 46 направлений, лидирующих по популярности, таких как экономика, юриспруденция, архитектура и стоматология. Цель реформы — привести в соответствие подготовку кадров и потребности экономики.
