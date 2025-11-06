Ричмонд
Путин поручил создать особые условия для образования юных спортсменов

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить особые условия для качественного образования детей и подростков, занимающихся спортом. Об этом глава государства заявил 6 ноября 2025 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Владимир Путин поручил позаботиться о качестве образования юных спортсменов.

«Чего бы нужно добиваться, чего бы нужно добиться — это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия для того, чтобы они могли получать нормальное образование», — сказал Путин в ходе заседания совета.

Президент подчеркнул необходимость предусмотреть особые условия поступления в вузы для членов сборных. Не менее вадным российский лидер считает расширить практику медико-биологического сопровождения спортсменов.