Путин поручил восстановить в статусе заслуженных работников спорта Донбасса

Владимир Путин поручил восстановить в статусе заслуженных работников спорта Донбасса как можно скорее.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин поддержал идею восстановить статус заслуженных работников физкультуры и спорта жителям Донбасса и Новороссии, он поручил сделать это как можно скорее, пишет ТАСС.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал главе государства, что в Донбассе около 50 человек имели статус заслуженных работников физкультуры и спорта Украины. По его словам, было бы справедливо наделить их статусом заслуженных работников РФ.

«Что касается восстановления уровня тех, кто работал раньше, и признания их в качестве квалифицированных сотрудников в этой сфере на наших исторических территориях, то, безусловно, это нужно сделать и как можно скорее», — отметил Владимир Путин.

Ранее президент РФ заявил, что в России доля детей, которые регулярно занимаются спортом, превышает 93%.