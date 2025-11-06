Путин поручил восстановить в статусе заслуженных работников спорта Донбасса

Владимир Путин поддержал идею восстановить статус заслуженных работников физкультуры и спорта жителям Донбасса и Новороссии, он поручил сделать это как можно скорее, пишет ТАСС.
Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал главе государства, что в Донбассе около 50 человек имели статус заслуженных работников физкультуры и спорта Украины. По его словам, было бы справедливо наделить их статусом заслуженных работников РФ.
«Что касается восстановления уровня тех, кто работал раньше, и признания их в качестве квалифицированных сотрудников в этой сфере на наших исторических территориях, то, безусловно, это нужно сделать и как можно скорее», — отметил Владимир Путин.
Ранее президент РФ заявил, что в России доля детей, которые регулярно занимаются спортом, превышает 93%.