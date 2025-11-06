Астроном Богачев: рассказал, когда москвичи смогут увидеть полярное сияние

Экспедиция, работающая на берегах Кольского залива Баренцева моря, обнаружила нового распространителя пластика, наносящего серьезный ущерб животным — серебристых чаек. В новом исследовании принимала участие большая команда ученых из Москвы и Мурманска.
Сотрудница кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Олеся Ильина рассказала, что ранее экспедиция изучала уровень микропластика как в поверхностных водах, так и в представителях ихтиофауны и морских млекопитающих. Выяснилось, что даже киты могут заглатывать пластик, что было подтверждено анализом содержимого их желудков.
В ходе работы в Баренцевом море ученые анализировали количество микропластика в организмах рыб — атлантической трески, пикши и камбалы, а также в зоопланктоне. Микропластик был найден в желудках всех исследованных рыб, выловленных в Кольском заливе.
Чайки не могут переварить определенные предметы и выбрасывают их обратно. В последние годы их рацион значительно изменился: если раньше основным источником пищи была рыба, то теперь они часто питаются на свалках. Чайки всеядны и находят там разнообразные «блюда», которые зачастую упакованы в пластик. Они поедают пищу вместе с упаковкой и затем срыгивают её на побережье.
По итогам исследования было установлено количество пластика, который чайки переносят на берег в течение года. Кроме того, специалисты отметили, что численность колонии чаек на побережье Кольского залива за несколько десятилетий удвоилась, что может свидетельствовать о том, что пластик не так сильно вредит птицам. Ученые объясняют это тем, что у чаек есть эффективный механизм для очищения желудка, передает «МК».
В феврале исследователи впервые нашли частицы микропластика вблизи научных станций на Антарктиде. Эколог Клара Манно отметила, что источниками загрязнения могут быть верхняя одежда, веревки и флаги, использующиеся для обозначения безопасных путей в лагере и его окрестностях.