Астроном Богачев: рассказал, когда москвичи смогут увидеть полярное сияние

По итогам исследования было установлено количество пластика, который чайки переносят на берег в течение года. Кроме того, специалисты отметили, что численность колонии чаек на побережье Кольского залива за несколько десятилетий удвоилась, что может свидетельствовать о том, что пластик не так сильно вредит птицам. Ученые объясняют это тем, что у чаек есть эффективный механизм для очищения желудка, передает «МК».