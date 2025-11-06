На Ставрополье привели в нормативное состояние 33 км дорог

Ремонт восьми участков дорог в Ставропольском крае, входящих в опорную сеть страны, провели в 2025 году в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленных трасс составила 33 километра, сообщили в правительстве региона.
В число отремонтированных автодорог вошли ключевые для региона направления: «Преградное — Тахта — Ипатово», «Дивное — Рагули — Арзгир», «Георгиевск — Новопавловск», «Пятигорск — Георгиевск», «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское», а также Западный обход города Георгиевска.
«Дороги опорной сети играют ключевую роль в обеспечении мобильности населения и грузопотоков, поддерживая функционирование промышленности, сельского хозяйства, торговли. Развитие таких дорог — наша стратегическая задача. В 2023—2024 годах в крае было отремонтировано семь участков дорог, входящих в опорную сеть, их общая протяженность составила около 50 км. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.