На Ставрополье привели в нормативное состояние 33 км дорог

«Дороги опорной сети играют ключевую роль в обеспечении мобильности населения и грузопотоков, поддерживая функционирование промышленности, сельского хозяйства, торговли. Развитие таких дорог — наша стратегическая задача. В 2023—2024 годах в крае было отремонтировано семь участков дорог, входящих в опорную сеть, их общая протяженность составила около 50 км. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.