В РФ завели первое дело о поиске экстремистского контента

В Свердловской области впервые в России составлен административный протокол на 20-летнего молодого человека по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента. Об этом рассказал адвокат Сергей Барсуков, слова которого приводит агентство Ura.ru.
Барсуков, представляющий интересы мужчины, сообщил, что это первое такое административное дело в стране.
По словам адвоката, его подзащитный вину не признает и говорит, что случайно увидел информацию, которая, по мнению правоохранителей, является экстремистским контентом. Юрист уточнил, на данный момент административное дело возвращено в полицию для устранения недостатков.
