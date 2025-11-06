В РФ завели первое дело о поиске экстремистского контента

Как писал сайт KP.RU, 21 октября в Москве полицейские возбудили первое уголовное дело по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Полученные абонентские номера злоумышленник передавал третьим лицам в управление. За каждый оформленный договор ему обещали заплатить 9 тысяч рублей. В ходе обысков у него изъяли документы, сим-карты, смартфоны и иные предметы.