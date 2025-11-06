СМИ: Кадышева решила отказаться от корпоративов в Новый год

Певица Надежда Кадышева не будет проводить новогодние корпоративы, поскольку она решила провести праздник в кругу семьи. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщила «КП».
— Что касается самой обсуждаемой звезды года — Надежды Кадышевой, то у нее концерты, съемки и корпоративы в ноябре и декабре. А вот в новогоднюю ночь ее пока петь не уговорили — хочет отмечать в кругу семьи, — передает портал.
27 августа посетители концерта Надежды Кадышевой, который прошел в московском Зеленом театре, рассказали, что на мероприятие продали больше билетов, чем всего вмещает в себя площадка. В связи с этим наплыв людей привел к столпотворению до начала концерта, поскольку гостей пропускали только через один вход.
4 ноября в СМИ появилась информация о том, что российская певица Любовь Успенская отказалась гастролировать и выступать на корпоративах без своей дочери Татьяны Плаксиной. При этом она продолжает брать заказы на частные выступления, несмотря на ликвидацию статуса индивидуального предпринимателя в стране. По данным журналистов, стоимость 45-минутного частного выступления Успенской теперь составляет пять миллионов рублей.