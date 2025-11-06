СМИ: Кадышева решила отказаться от корпоративов в Новый год

27 августа посетители концерта Надежды Кадышевой, который прошел в московском Зеленом театре, рассказали, что на мероприятие продали больше билетов, чем всего вмещает в себя площадка. В связи с этим наплыв людей привел к столпотворению до начала концерта, поскольку гостей пропускали только через один вход.