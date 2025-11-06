В Кунгуре Пермского края прошел форум «Платформа возможностей. ВУЗ»

Форум для старшеклассников «Платформа возможностей. ВУЗ» состоялся 22 октября в школе № 21 города Кунгур Пермского края, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа. Профориентация школьников является одной из задач национального проекта «Молодежь и дети».
В мероприятии приняли участие 300 учащихся 10−11-х классов школ Кунгурского муниципального округа. На десяти тематических площадках свои программы и возможности представили представители семи высших учебных заведений города Перми и предприятия региона, среди которых, например, аэрокосмический факультет (АКФ) Пермского Политеха и предприятие «ОДК-Авиадвигатель».
На площадке АКФ участники в интерактивной форме узнали разницу между двигателем и промышленным оборудованием, примерили на себя роль инженеров-конструкторов и даже увидели в действии процесс горения в турбинах. А представители компании в своем выступлении поделились информацией о поддержке молодых специалистов и возможности трудоустройства студентов, начиная с первых курсов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.