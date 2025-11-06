В Кунгуре Пермского края прошел форум «Платформа возможностей. ВУЗ»

На площадке АКФ участники в интерактивной форме узнали разницу между двигателем и промышленным оборудованием, примерили на себя роль инженеров-конструкторов и даже увидели в действии процесс горения в турбинах. А представители компании в своем выступлении поделились информацией о поддержке молодых специалистов и возможности трудоустройства студентов, начиная с первых курсов.