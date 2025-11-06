Врачи Красноярского краевого онкодиспансера рассказали про уход за больными

Лекции для онкологических пациентов, их родственников, а также волонтеров провели в ходе социального проекта «Помощь идет» центра паллиативной помощи — хосписа им. Василия и Зои Стародубцевых. Слушателям рассказали правила ухода за пациентами, об уходе за стомами и кожей, организации питания. Специалисты поговорили с участниками школы и о том, как справляться с физиологическими неудобствами и возникающими из-за наличия стомы комплексами.