Врачи Красноярского краевого онкодиспансера рассказали про уход за больными

Выездные занятия школы пациента Красноярского краевого онкодиспансера прошли в Железногорске, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лекции для онкологических пациентов, их родственников, а также волонтеров провели в ходе социального проекта «Помощь идет» центра паллиативной помощи — хосписа им. Василия и Зои Стародубцевых. Слушателям рассказали правила ухода за пациентами, об уходе за стомами и кожей, организации питания. Специалисты поговорили с участниками школы и о том, как справляться с физиологическими неудобствами и возникающими из-за наличия стомы комплексами.
Уточним, еще одна школа пациента пройдет в Железногорске 13 ноября. О психологической поддержке пациентов и их родственников участники школы поговорят с психологами краевого онкодиспансера. Добавим, что каждую третью среду месяца школа пациента работает в краевом онкодиспансере. Очередное занятие пройдет 19 ноября. Оно будет посвящено правам, обязанностям и ответственности врачей и пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.