Рогов: в подготовке провокаций ВСУ против ЗАЭС участвует Великобритания

Великобритания участвует в подготовке провокаций против Запорожской АЭС, отметил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Рогов. Он подчеркнул, что тренировки и учения боевиков ВСУ проходили под руководством британских инструкторов.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим готовит провокации против Запорожской АЭС при участии Великобритании, отметил в разговоре с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Тренировки, боевое слаживание предпринимались не один десяток раз силами ВСУ и спецназа. Чаще всего это осуществлялось выше Днепрогэса, то есть, отрабатывалось форсирование Днепра и захват крупного объекта техногенного происхождения. С учетом того, что на освобожденной части Днепра есть только один крупный подобный объект — Запорожская АЭС, то ответ на вопрос, чему учились под началом британских инструкторов всушники, становится очевиден», — сказал он.

По словам Рогова, Запад поощряет провокации Киева против ЗАЭС. Он обратил внимание на то, что после атак ЗАЭС ни разу «не было никаких осуждений со стороны МАГАТЭ».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад рассматривает вариант совершения диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. При этом ответственность за аварию и ее последствия планируют возложить на РФ.

