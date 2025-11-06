Оренбургская область вошла в топ-3 по эффективности обратной связи

Оренбургская область заняла 3-е место в общероссийском рейтинге по эффективности внедрения платформы обратной связи, которая работает в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
В Приволжском федеральном округе регион стал абсолютным лидером, заняв первую строчку. Экспертная оценка проводилась по 23 критериям, включающим работу с обращениями граждан и организацию общественных голосований. Учитывались оперативность решения проблем, активность внедрения платформы и уровень удовлетворенности пользователей.
За отчетный период на платформу поступило более 54 тысяч обращений от жителей региона, а в голосованиях и опросах приняли участие свыше 131 тысячи пользователей. Наиболее частыми темами обращений стали качество автомобильных дорог, медицина, вывоз мусора, образование и благоустройство.
Топ-5 регионов России возглавила Калужская область, за ней следуют Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкают пятерку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.