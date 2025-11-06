В Альметьевске Татарстана прошел форум по развитию городских пространств

Главной площадкой стал общественный центр «Алмет». За два дня его посетили 1500 человек, на полях форума выступили более 100 федеральных и региональных экспертов. Также за 30 и 31 октября провели 37 тематических сессий: от панельных дискуссий и мастер-классов до бизнес-спектаклей и шоу-кейсов. Кроме того, на онлайн-трансляциях его сессий насчитывается 1,5 млн просмотров.