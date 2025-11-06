В Альметьевске Татарстана прошел форум по развитию городских пространств

Форум «Российская креативная неделя — Город» состоялся с 30 по 31 октября в татарском городе Альметьевске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района.
Главной площадкой стал общественный центр «Алмет». За два дня его посетили 1500 человек, на полях форума выступили более 100 федеральных и региональных экспертов. Также за 30 и 31 октября провели 37 тематических сессий: от панельных дискуссий и мастер-классов до бизнес-спектаклей и шоу-кейсов. Кроме того, на онлайн-трансляциях его сессий насчитывается 1,5 млн просмотров.
На форуме велась работа над проектами по преобразованию промышленных территорий в центры креативной экономики. Далее все наработки будут оформлены в документ для реализации в городе. Среди самых обсуждаемых тем — создание региональной кинокомиссии и кинопавильона, развитие сети библиотек и фабрик креативных проектов, превращение промышленных территорий в культурные пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.