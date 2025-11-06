Минпросвещения прокомментировало нагрузку на детей на уроке физкультуры: вот что сказал Кравцов

«В целом с учетом требований Роспотребнадзора мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам, в том числе по физкультуре. Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2−3 часов в неделю», — резюмировал политик на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, отметив, что количество часов может меняться в зависимости от учебной недели.