Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения прокомментировало нагрузку на детей на уроке физкультуры: вот что сказал Кравцов

Кравцов: Минпросвещения нормировало нагрузку на детей по физкультуре.

Источник: Комсомольская правда

В Минпросвещении рассказали, какие изменения согласованы в отношении урока физкультуры. В министерстве подчеркнули, что нормировали нагрузку детей. Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, сколько по норме должно отводиться часов для этого урока.

«В целом с учетом требований Роспотребнадзора мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам, в том числе по физкультуре. Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2−3 часов в неделю», — резюмировал политик на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, отметив, что количество часов может меняться в зависимости от учебной недели.

Кроме того, Кравцов подчеркнул, что дети на уроке физкультуры могут заниматься многими видами спорта, включая древнерусские. Сейчас среди школьников набирает популярность «лапта» и «городошный спорт».

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин, выступая на форуме в Самаре, подчеркнул, что нужно поддерживать авторитет учителей физкультуры. А для этого важно сократить количество бумажной работы у этой категории преподавателей. Путин подчеркнул, что на учителях физкультуры и медицинских работниках школы лежит ответственность за гармоничное физическое развитие детей.