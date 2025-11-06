Участники программы «Герои НовоСибири» освоили бережливые технологии

Участники программы «Герои НовоСибири» прошли обучение на «Фабрике процессов» Регионального центра компетенций Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятие состоялось в ходе федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа «Герои НовоСибири», являющаяся региональным аналогом федеральной программы «Время героев», готовит ветеранов и участников СВО к руководящим должностям в органах власти и государственных учреждениях. Второй образовательный модуль был посвящен экономике и финансам.
На практических занятиях будущие управленцы изучили применение бережливых технологий для оптимизации производственных процессов. Как отметила руководитель регионального центра компетенций Полина Коленченко, бережливые технологии стали необходимыми базовыми компетенциями для сотрудников на всех уровнях управления.
Обучение на «Фабрике процессов» позволило участникам наглядно увидеть последствия неэффективных процессов и освоить методы их оптимизации. Полученные знания помогут будущим руководителям развивать навыки командной работы и принимать более обоснованные управленческие решения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.