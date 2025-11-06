Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области до конца года закроются все точки по продаже вейпов

Из 316 точек по продаже вейпов в Вологодской области закрылись 163.

Источник: Аргументы и факты

В Вологодской области до конца года ожидается закрытие всех точек по продаже вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

В своем Telegram-канале он отметил, что тема запрета вейпов неоднократно обсуждалась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Филимонов рассказал, что на старте инициативы, 9 июня, в регионе работало 316 торговых точек. На данный момент 163 из них уже закрыты, в том числе 11 в октябре.

Губернатор заявил, что эта работа будет продолжена, поставлена задача до конца года закрыть все точки продажи вейпов в Вологодской области.

Ранее в в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за оборот вейпов.

Идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов поддержал также президент России Владимир Путин.