В Вологодской области до конца года закроются все точки по продаже вейпов

В своем Telegram-канале он отметил, что тема запрета вейпов неоднократно обсуждалась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Филимонов рассказал, что на старте инициативы, 9 июня, в регионе работало 316 торговых точек. На данный момент 163 из них уже закрыты, в том числе 11 в октябре.