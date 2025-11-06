Путин заявил, что не стал бы мастером спорта, если бы надо было за все платить

Президент России Владимир Путин заявил, что он не смог бы выполнить норматив мастера спорта и получить звания, если бы за все нужно было платить. С таким заявлением российский лидер выступил в четверг, 6 ноября, в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
— Я всю жизнь спортом занимался, и регион платил за поездки. Да, может быть, в общих вагонах, но ездили, не в плацкарте даже, а в общем вагоне. Бесплатно все было. Мои родители не платили. Если бы им нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта, — приводит его слова РИА Новости.
Ранее бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что президент переживал по поводу неуспехов РФ в футболе. Глава государства также поддерживал развитие этого вида спорта.
Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, поддаются ли Владимиру Путину во время игры в хоккей. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился, что Путин старается ежедневно заниматься спортом, однако из-за загруженного графика ему не всегда удается это делать.