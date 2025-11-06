В Югре после капремонта открылся Музей природы и человека

Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова открылся после капитального ремонта в деревне Русскинская Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
В ходе работ полностью заменили фасад и утеплитель здания, отремонтировали кровлю площадью 2000 квадратных метров. Центральное крыльцо было адаптировано для маломобильных посетителей. Внутри музея провели полную замену системы отопления, установив 57 новых калориферов. Несмотря на почти полугодовой период ремонтных работ, учреждение не прекращало работу с посетителями, организуя временные выставки и мероприятия.
Особенностью музея является частная коллекция его основателя Александра Ядрошникова, который более 35 лет занимался таксидермией. Ни одно животное в экспозиции не было добыто специально — все экспонаты имеют естественное происхождение. Сегодня в фондах хранится около 9000 экспонатов, 2000 из которых представлены в обновленной экспозиции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.