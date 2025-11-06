В Югре после капремонта открылся Музей природы и человека

Особенностью музея является частная коллекция его основателя Александра Ядрошникова, который более 35 лет занимался таксидермией. Ни одно животное в экспозиции не было добыто специально — все экспонаты имеют естественное происхождение. Сегодня в фондах хранится около 9000 экспонатов, 2000 из которых представлены в обновленной экспозиции.