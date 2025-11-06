Во Всеволожском районе Ленобласти отремонтировали участок Южного шоссе

Капитальный ремонт участка Южного шоссе протяженностью более девяти километров завершен во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт дороги Всеволожск — станция Кирпичный завод проводился с апреля по октябрь 2025 года. Специалисты полностью заменили асфальтобетонное покрытие на площади 80 тыс. кв. м, привели в порядок обочины и кюветы, прочистили водопропускные трубы. Для безопасности пешеходов обустроены тротуары и обновлены остановочные павильоны. На завершающем этапе работ на отремонтированном участке были установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка. Обновленная трасса стала безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.