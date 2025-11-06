Ученые Кубанского вуза создали биокерамический имплантат для стоматологии

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета разработали новый дентальный имплантат из диоксида циркония, сообщили в медицинской организации. Разработка ведется в ходе реализации программы «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети».
Главными преимуществами биокерамического имплантата стали полная биоинертность и безопасность. Материал не вызывает аллергии, исключает коррозию и выделение ионов металлов в организм. Специальный микрорельеф поверхности ускоряет процесс приживления конструкции к костной ткани.
«Имплантат практически идентичен цвету натуральной зубной эмали, что делает его идеальным решением для зоны улыбки. Кроме того, имплантат не создает помех на снимках МРТ и КТ. Это позволяет врачам проводить точную диагностику без необходимости удаления конструкции», — рассказала руководитель проекта Наталья Лапина.
Ученые уже зарегистрировали базы данных по исследованию челюстных костей и подали заявки на патентование промышленного образца. Следующим этапом станут доклинические исследования на лабораторных животных, ключевые результаты которых ожидаются до конца 2025 года. В случае успеха планируемый объем производства может достичь 30 тысяч имплантатов в год.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.