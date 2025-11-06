«Курам на смех»: Сергей Соседов раскритиковал Анну Асти из-за ее титула

— Вот, кстати, Анна Асти, не понимаю успеха. Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила (российская оперная певица — прим. «ВМ») Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. (Оперная певица и актриса — прим. «ВМ») Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно, — высказался Соседов в подкасте «За деньги».