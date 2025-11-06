В поселке Новоселье в Ленобласти открылась новая школа на 825 мест

Новая современная школа, рассчитанная на 825 учащихся, начала работу в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Строительство объекта велось в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Социально значимый объект возведен строителями из Республики Беларусь в ходе соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией «Белстройцентр-Мск», подписанного в 2022 году. В образовательном учреждении созданы все условия для комплексного развития детей. Помимо учебных классов, здесь оборудованы специализированные мастерские, кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи и рисунка, а также музыкальный класс. Для занятий физкультурой и спортом предусмотрены три зала: гимнастический, игровой и тренажерный.
«Это не просто новое здание — это решение для конкретного района, где остро нужен был современный учебный центр. Сотрудничество с белорусскими коллегами показывает, что мы можем вместе создавать важные социальные объекты. В Новоселье мы уже открыли поликлинику, теперь — школу, и будем продолжать последовательно обеспечивать район инфраструктурой», — отметил председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин.
Школа оснащена современным оборудованием, включая лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. В просторной библиотеке на 100 посадочных мест размещено книгохранилище вместимостью 46 тысяч учебников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.