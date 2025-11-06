В поселке Новоселье в Ленобласти открылась новая школа на 825 мест

Социально значимый объект возведен строителями из Республики Беларусь в ходе соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией «Белстройцентр-Мск», подписанного в 2022 году. В образовательном учреждении созданы все условия для комплексного развития детей. Помимо учебных классов, здесь оборудованы специализированные мастерские, кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи и рисунка, а также музыкальный класс. Для занятий физкультурой и спортом предусмотрены три зала: гимнастический, игровой и тренажерный.