Колледжи Новосибирской области познакомили школьников с IT-профессиями

Профильная смена Движения первых «Время выбрало нас», где школьники региона смогли познакомиться с перспективными IT-специальностями, прошла в образовательном парке им. Олега Кошевого, сообщили в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Для участников 12−17 лет были подготовлены интерактивные практикумы, позволяющие примерить на себя роль IT-специалиста. На площадке Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники ребята изучали устройство компьютера, участвовали в IT-квизе и знакомились с основами кибербезопасности. Участие в мероприятии также приняли Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Авиационный технический колледж и Политехнический колледж.
«Благодаря кластеру “Информационные технологии” и проекту “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети” у новосибирских школьников есть уникальная возможность стать частью высокотехнологичной отрасли еще на этапе обучения», — отметил руководитель центра карьеры Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Сергей Бочкарев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.