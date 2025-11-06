Колледжи Новосибирской области познакомили школьников с IT-профессиями

Для участников 12−17 лет были подготовлены интерактивные практикумы, позволяющие примерить на себя роль IT-специалиста. На площадке Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники ребята изучали устройство компьютера, участвовали в IT-квизе и знакомились с основами кибербезопасности. Участие в мероприятии также приняли Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Авиационный технический колледж и Политехнический колледж.