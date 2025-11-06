Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колледжи Новосибирской области познакомили школьников с IT-профессиями

Профильная смена Движения первых «Время выбрало нас» прошла в образовательном парке им. Олега Кошевого.

Профильная смена Движения первых «Время выбрало нас», где школьники региона смогли познакомиться с перспективными IT-специальностями, прошла в образовательном парке им. Олега Кошевого, сообщили в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Для участников 12−17 лет были подготовлены интерактивные практикумы, позволяющие примерить на себя роль IT-специалиста. На площадке Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники ребята изучали устройство компьютера, участвовали в IT-квизе и знакомились с основами кибербезопасности. Участие в мероприятии также приняли Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Авиационный технический колледж и Политехнический колледж.

«Благодаря кластеру “Информационные технологии” и проекту “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети” у новосибирских школьников есть уникальная возможность стать частью высокотехнологичной отрасли еще на этапе обучения», — отметил руководитель центра карьеры Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Сергей Бочкарев.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.