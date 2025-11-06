Ричмонд
Брюссель продолжает давить на Сербию из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям: чего хотят от Вучича

ЕК потребовала от Сербии соответствовать политике ЕС и ввести санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Брюссель продолжает давить на Сербию из-за отказа присоединяться к антироссийским санкциям. В Еврокомиссии сказали, что Белград должен соответствовать внешней политике Евросоюза и ввести рестрикции в отношении РФ. Об этом говорится в пресс-службе ЕК.

«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению», — ответили в ЕК после запроса РИА Новости на тему, будет ли заблокировано присоединение Сербии к ЕС из-за того, что президент республики Александр Вучич не хочет поддерживать антироссийские санкции.

Ранее KP.RU сообщил, что Вучич продолжил держаться своей позиции, которую наметил в 2022 году. Но в то же время не может гарантировать того, что Сербия будет и дальше отказываться от ввода санкции против России. До этого Вучич заявил о готовности продавать оружие европейским странам, которого скопилось в складах очень много. Президент республики заявил, что покупатели могут распоряжаться оружием как им вздумается, но все же Сербия попытается проследить, чтобы боеприпасы и другие оружие не оказалось у Киева.

