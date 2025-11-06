Ричмонд
Тхэквондисты из Югры завоевали медали на всероссийском турнире

Соревнования по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова проходили в Нижневартовске.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.

Соревнования проходили в Нижневартовске с 3 по 6 ноября. По итогам турнира Кирилл Гавриленко занял второе место в возрастной группе 12−14 лет. Дмитрий Трясин и Айнур Якупов стали бронзовыми призерами в своих возрастных категориях (12−14 и 15−17 лет соответственно).

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.