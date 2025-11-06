Молодой терапевт пополнила штат амбулатории Новокузнецкой больницы

Врач-терапевт Ксения Калачикова начала работу в Кузедеевской врачебной амбулатории Новокузнецкой больницы № 1, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения Кузбасса. Молодой специалист трудоустроилась в ходе реализации федеральной программы «Земский доктор», входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ксения, с детства мечтавшая о медицине, в этом году окончила Кемеровский медицинский университет. Вдохновением для нее стала ее бабушка, которая ранее заведовала амбулаторией в соседнем поселке. Молодой врач ведет амбулаторный прием, обслуживает вызовы на дому и участвует в работе выездных бригад.
Отметим, в ходе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики получают выплаты при трудоустройстве в сельских территориях и малых населенных пунктах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.