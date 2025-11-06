Тепличный комплекс Кабардино-Балкарии подтвердил статус «Зеленого эталона»

Тепличный комплекс «Чегем Агро» Кабардино-Балкарской Республики успешно прошел повторную сертификацию по стандарту «Зеленый эталон» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Предприятие, входящее в агрохолдинг «ЭКО-культура», подтвердило соответствие своей овощной продукции строгим требованиям федерального законодательства и ГОСТа. Сертификация гарантирует, что производство, хранение и транспортировка томатов соответствуют стандартам продукции с улучшенными характеристиками.
«Чегем Агро» является одним из крупнейших производителей овощей в Северо-Кавказском федеральном округе. Тепличный комплекс площадью 37,6 га, запущенный в 2023 году, ежедневно собирает до 100 тонн томатов коктейльного типа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.