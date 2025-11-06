На трассе Красноярск — Элита начала работать камера для фиксации скорости

Комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима начал работу с 5 ноября на трассе Красноярск — Элита Красноярского края, сообщили в управлении автомобильных дорог региона. Оборудование установлено в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» как часть автоматического пункта весогабаритного контроля.
Камера была установлена для предотвращения нарушений скорости после реконструкции трассы. Напомним, что последний этап реконструкции трассы завершился в начале октября этого года. Дорогу расширили с двух до четырех полос, оборудовали тротуары, барьерные ограждения и надземный пешеходный переход.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.