Российских студентов отчисляют из вузов спустя год обучения: что происходит

Более 10% студентов в России начали покидать учебные заведения после первого года обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
«В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4,6 млн человек. Суммарно это (отчисление — Прим. ред.) составляет 10,7% от общего количества обучающихся», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый десятый российский студент отчислился из вуза спустя год после поступления. При этом одной из главных причин стала неуспеваемость — более 186 тысяч человек были отчислены именно из-за своих оценок. Порядка 157 тысяч студентов оставили обучение по собственному желанию.
Также почти 1,1 тысяча обучающихся забрали документы из вузов по причине болезни. Еще 147 тысяч оставили обучение в институтах по иным причинам.
Как отметили в Минобрнауки, на сегодняшний день доля выбывших по неуспеваемости из учебных заведений неуклонно растет с 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что данные показатели говорят о результатах повышения требований к академической успеваемости студентов. Это также говорит о факторе повышения качества высшего образования в институтах России.
Ранее KP.RU сообщал, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением, направленным на поддержку молодых специалистов, выпускающихся из вузов с красным дипломом. Депутат заявил, что окончившим вузы с отличием стоит выплачивать надбавку к заработной плате в течение первых трех лет работы по специальности.
«Простой и понятный способ поддержки — добавить надбавку выпускникам с отличием, и делать это за счёт части налогов и отчислений, которые работодатель уже удерживает из зарплаты», — считает он.
Миронов отметил, что многие выпускники сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за недостатка опыта, имея небольшие зарплаты. Это также сказывается на том, что выпускники стараются стать финансово независимыми, откладывая создание семьи и рождение детей.
Депутат считает, что дополнительные выплаты также станут стимулом для студентов повышать собственную успеваемость, что позволит государству получить более квалифицированных специалистов и рабочие кадры высокого уровня.