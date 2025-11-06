Российских студентов отчисляют из вузов спустя год обучения: что происходит

Отмечается, что каждый десятый российский студент отчислился из вуза спустя год после поступления. При этом одной из главных причин стала неуспеваемость — более 186 тысяч человек были отчислены именно из-за своих оценок. Порядка 157 тысяч студентов оставили обучение по собственному желанию.