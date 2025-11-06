Новое общественное пространство открылось около Новосибирской консерватории

На территории между консерваторией и детской поликлиникой обустроили культурно-концертную зону с клумбами и скамейками, пешеходные проходы, перенесли парковку и отреставрировали постамент памятника Михаилу Глинке. В теплое время года на новой площадке планируется проводить концерты и другие мероприятия.