Новое общественное пространство открылось около Новосибирской консерватории

Возле Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки открыли новое общественное пространство, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Благоустройство территории выполнено в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На территории между консерваторией и детской поликлиникой обустроили культурно-концертную зону с клумбами и скамейками, пешеходные проходы, перенесли парковку и отреставрировали постамент памятника Михаилу Глинке. В теплое время года на новой площадке планируется проводить концерты и другие мероприятия.
«Пространство стало замечательным уютным центром притяжения студентов учреждения, горожан, стало удобным местом для пациентов нашей детской поликлиники. Мы создали достойное обрамление для выдающегося творческого вуза — единственной консерватории от Урала до Дальнего Востока. Этот проект — часть комплексного развития всего культурного кластера вокруг консерватории», — отметил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.