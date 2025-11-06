РЖД: Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по городам России 19 ноября

— 9 ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток. Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое начнется на Транссибе. Начиная с 19 ноября Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину, — говорится в сообщении.