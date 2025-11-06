РЖД: Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по городам России 19 ноября

Поезд Деда Мороза в воскресенье, 9 ноября, отправится в путешествие по российским городам из Владивостока. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе РЖД.
— 9 ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток. Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое начнется на Транссибе. Начиная с 19 ноября Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину, — говорится в сообщении.
Продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль откроется на первый участок пути, до Омска, сразу после отправления состава из Великого Устюга 9 ноября в 15:00. Тогда же опубликуют полный маршрут следования поезда.
8 ноября с 7:10 до 7:50 поезд Деда Мороза можно будет увидеть и сфотографировать на Московском центральном кольце, а с 11:40 до 18:00 его можно будет застать на участке Мытищи — Данилов Ярославского направления, передает Telegram-канал.
7 января во время детской пресс-конференции, которая проходила в Национальном центре «Россия», Дед Мороз предложил, чтобы в российских домах новогодняя елка стояла на протяжении всего года. Так он ответил на вопрос, когда лучше всего устанавливать праздничное дерево.