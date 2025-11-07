В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Сочи в 2025 году

В Сочи специалисты Госавтоинспекции подвели итоги прошедших месяцев текущего года и назвали участки дорог, где чаще всего происходят аварии. Таких мест оказалось три, и все они знакомы многим водителям.
Первым в списке значится перекрёсток Батумского шоссе и улицы Ленинградской — оживлённый участок, где часто сходятся потоки транспорта, и нередки резкие перестроения. Второе опасное место — отрезок федеральной трассы А-147 в посёлке Вардане, между отметками 147+800 и 147+900 км. Замыкает тройку улица Гагарина, особенно район между домами № 39 и 54, где движение плотное почти круглосуточно.
Кроме этих точек, выявлено ещё 38 участков, которые находятся «на грани» высокой аварийности. Из них 24 — на федеральных трассах, 3 — на дорогах регионального уровня и 11 — на улицах местного значения.
Чтобы снизить аварийность, дорожным службам уже направили предложения: установить дополнительные светофоры и камеры фиксации нарушений, смонтировать шумовые полосы, «лежачие полицейские», продублировать знаки над проезжей частью и, где нужно, уменьшить разрешённую скорость.
Похожие исследования ранее провели и в Краснодаре. Там лидерами по числу ДТП стали улицы Северная, Старокубанская и Дзержинского. В прошлом году антирейтинг возглавляли Красная, Российская и Красных Партизан, сообщает РБК Краснодар.
Таким образом, несмотря на усилия дорожных служб, ситуация на кубанских дорогах остаётся напряжённой. Эксперты отмечают: главная причина аварий — по-прежнему человеческий фактор, а значит, безопасность на дорогах во многом зависит от самих водителей.