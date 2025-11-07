В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Сочи в 2025 году

Первым в списке значится перекрёсток Батумского шоссе и улицы Ленинградской — оживлённый участок, где часто сходятся потоки транспорта, и нередки резкие перестроения. Второе опасное место — отрезок федеральной трассы А-147 в посёлке Вардане, между отметками 147+800 и 147+900 км. Замыкает тройку улица Гагарина, особенно район между домами № 39 и 54, где движение плотное почти круглосуточно.