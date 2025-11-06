В Вольском педколледже Саратовской области откроют новые специальности

Вольский педагогический колледж имени Ф. И. Панферова Саратовской области с нового учебного года запустит подготовку студентов по двум новым специальностям, сообщили в министерстве образования региона. Учреждение является участником федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
С нового учебного года откроют две специальности. Первая направлена на подготовку специалистов, обладающих знаниями и умениями в области коррекционной педагогики и психологии, — «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Второй будет «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем». Также планируется оснащение учебных мастерских современным оборудованием и капитальный ремонт общежития.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.