Российский боец Сушкеев рассказал о самом страшном воспоминании с СВО

Боец российской армии Юрий Сушкеев рассказал, какой момент, пережитый им в зоне специальной военной операции на Украине, был для него самым страшным. Историей он поделился на подкасте Mash в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, самой страшной оказалась ситуация, когда он вместе с боевым товарищем оказался в окружении. Положение было тяжелым, и они не рассчитывали на помощь, поэтому подготовились вырываться из кольца с боем. Каждый из них при этом держал по одной гранате для себя.
Однако в один момент в небе появились российские самолеты, которые помогли прорвать окружение противника.
По словам Сушкеева, в такой ситуации приходится бороться с самим собой, чтобы продолжить бой и не сдаться в плен.
Необычные истории о героизме и быте солдат в зоне специальной военной операции появляются регулярно. Недавно российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».
А до этого ребенок подарил бойцу спецоперации игрушку, которая впоследствии спасла ему жизнь. Об этом рассказала жена военного.